В оккупированном Скадовске на Херсонщине снова прогремели взрывы, — соцсети

Это уже второй раз прозвучали взрывы в Скадовске 9 ноября. Утром был "прилет" по базе оккупантов.

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В оккупированном городе Скадовск на Херсонщине около 19 часов 9 ноября второй раз за день прогремели взрывы. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Скадовский защитник".

"Скадовск. Опять повтор", — говорится в сообщении.

Более детальной информации о взрывах в городе в телеграм-канале пока не предоставили.

Это же второй "прилет" в Скадовске 9 ноября. Так, утром сообщалось, что в городе прилетело по базе российских оккупантов "Лотос".

Ранее коллаборационист Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по Скадовску ракетами. Одну из которых сбила ПВО, а другая якобы попала в частный сектор, и несколько домов получили повреждения.

Сначала он заявил, что семь человек получили ранения, а впоследствии предоставил информацию от так называемого Минздрава Херсонской области о том, что ранения получили 11 человек.

По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, ракеты попали не в базу "Лотос", а в здание бывшего колхоза "Советская Украина". По его словам, 15 человек были ранены, а 5 оккупантов погибли.

Напомним, что в четверг, 9 ноября, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы . Сообщается о прилете по базе российских оккупантов.