В Скадовске прогремели взрывы: соцсети сообщают о "прилете" в базу ВС РФ (фото)

По данным местных каналов, удар пришелся по зданию Колхозконторы, где собиралась местная "элита". В настоящее время известно минимум о 8 погибших.

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В четверг, 9 ноября, в оккупированном Скадовске Херсонской области раздались взрывы. Сообщается о прилете по базе российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, попадание по российской базе Лотос произошло примерно в 9:20.

"Скадовск. #НашіОчіВсюди сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе "Лотос" примерно 25 минут назад", – написал он этим утром.

В местном Telegram-канале "Скадовський захисник" заявили, что удар пришелся по центру города. Там же были опубликованы и фото с места событий.

В оккупированном Скадовске есть прилет по базе россиян В оккупированном Скадовске есть прилет по базе россиян В оккупированном Скадовске есть прилет по базе россиян

Также "прилет" прокомментировал и спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Пост Братчука

Также в Telegram-канале "Николаевский Ванек" рассказали подробности "прилета".

По его словам, удар пришелся по зданию Колхозконторы, где собиралась местная "элита". Также он заявил, что насчитывается уже минимум 8 погибших россиян.

Пост Николаевского Ванька

Глава оккупационной администрации части Херсонской области Владимир Сальдо на момент публикации материала не комментировал взрывы в Скадовске.

Напоминаем, 16 октября отряд БПЛА "Коршуны генерала Марченко" показали кадры обезвреживания российской ДРГ, которая пыталась высадиться в районе островов в устье Днепра под Херсоном. Накануне, 15 октября, враг обстрелял областной центр управляемыми авиабомбами. Вследствие российского удара в части районов исчезло свет и вода.