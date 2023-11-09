ПВО не перехватила ракету: оккупанты подтвердили удар по Скадовску (фото)

Глава оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что одну ракету сбила российская ПВО, другая якобы попала в частный сектор, в результате чего несколько домов получили повреждения.

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Около 10 часов украинские войска якобы осуществили ракетный обстрел Скадовска, в результате которого госпитализировали 11 человек. Об этом сообщил так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, одну ракету сбила российская ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Сначала он заявил о семи пострадавших.

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Впоследствии Сальдо заявил, что поступает новая информация о людях, пострадавших в результате сегодняшнего ракетного обстрела. В его сообщении говорится о том, что с ранениями и травмами различной тяжести госпитализированы уже 11 человек.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, место попадания не российская база "Лотос", а чуть дальше в том районе — здание бывшего колхоза "Советская Украина" на углу Гагарина и Портовой. По его словам, 15 человек были ранены, а пятеро оккупантов погибли. Информацию о гражданских он не уточнял.

Взрывы в Скадовске 9 ноября

В четверг, 9 ноября, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, произошло примерно в 9:20. Местные сообщили, что удар зафиксировали в центре города. В результате атаки якобы погибли восемь оккупантов.

Напомним, 7 ноября в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. "Прилет" произошел на территорию Буденновском районе города, а под завалами оказались люди. Минимум пять человек якобы пострадали во время обстрела центра Донецка.