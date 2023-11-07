В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы: местные сообщают о "прилетах" (фото)

Прилет произошел в Буденновском районе города, а под завалами оказались люди.

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В оккупированном Донецке день выдался неспокойным. В центре города 7 ноября прогремели взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о работе ПВО и по меньшей мере пяти пострадавших.

"Сообщают о прилете в центре Донецка. Над городом снова сработала ПВО. В центре Донецка после обстрела достают людей из-под завалов", — говорится в сообщениях.

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Отмечается, что "прилет" произошел в Буденновском районе города. На месте попадания вспыхнул пожар. Над городом появился густой дым.

"СМИ сообщают, что минимум 5 человек пострадали во время обстрела центра Донецка", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Таганроге прогремел взрыв вблизи военного аэродрома. Громко было вблизи аэропорта, где могут находиться самолеты Ил-76 и вертолеты. Очевидцы в соцсетях утверждают, что у них "задрожали дома и окна".

Ранее сообщалось, что в селе Седово вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв. Удары, вероятно, нанесли ракетами Storm Shadow или ATACMS.