Работали Storm Shadow или ATACMS: в селе Седово под Мариуполем прогремел мощный взрыв (видео)

По версии очевидцев, мог взорваться склад с боекомплектом, на месте происшествия находились и вертолеты ВС РФ. Село находится на берегу Азовского моря и отдалено от фронта более чем на 100 километров.

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Очевидцы публикуют в соцсетях кадры мощного взрыва на территории между оккупированным Новоазовском и селом Седово под Мариуполем Донецкой области.

Украинские Telegram-каналы пишут, что взорвался склад с боекомплектом. Там же были вертолеты, которые ожидали ремонта. Вероятно, удар пришелся по ремонтной базе оккупантов, предполагает украинские журналист Юрий Бутусов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко позже уточнил, что в селе Седово пропало электричество.

Седово находится на берегу Азовского моря в более чем 100 километрах от линии фронта.

Армия РФ боится ударов американскими ракетами ATACMS

Российские военкоры предполагают, что судя по расстоянию от линии фронта удар могли нанести крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow или баллистическими ракетами наземного базирования ATACMS.

Фокус ранее писал, что армия РФ боится ударов американскими ракетами ATACMS по аэродромам и поэтому прячут технику. Первый раз ракеты применили 17 октября для атак по Бердянскому аэродрому.

По оценкам военных экспертов, ВСУ могут получить ракеты ATACMS дальностью до 300 километров в начале следующего года. Вместе с истребителями F-16 ракеты могут изменить ситуацию на фронте.