Ракеты ATACMS дальностью 300 км и F-16 изменят ситуацию на поле боя, — эксперт (видео)

По словам эксперта Ивана Варченко, современные модификации ATACMS позволяют работать именно на 300 км, а самолеты F-16 — в радиусе до 200 км. Это оружие поможет приблизить Украину к победе над РФ.

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Украина может получить ракеты ATACMS дальностью 300 километров в начале 2024 года, это серьезно повлияет на ситуацию на поле боя. Это оружие и истребители F-16 помогут уничтожать российские ресурсы на подступах к линии фронта. Об этом 27 октября рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, современные модификации ATACMS позволяют работать именно на 300 километров, а самолеты F-16 — в радиусе до 200 километров. Это оружие поможет приблизить Украину к победе над Российской Федерацией.

"Они позволяют с высокой точностью уничтожать российские ресурсы. Это то, что серьезно позволит нам сделать широкий шаг к победе. Кроме того, в начале следующего года мы ожидаем, что в украинском небе появятся самолеты F-16, которые также позволяют работать в радиусе до 200 и даже более километров с ракетами", — отметил Варченко.

Эксперт считает, что таким образом, поле действия для авиации противника значительно сузится. ВС РФ будут вынуждены перебрасывать аэродромы и логистику на расстояние уже более 160 километров.

"Это означает, что для многих видов фронтовой авиации это критическое расстояние. То есть они должны подлететь, отработать линию фронта и улететь. И для многих видов устаревшей российской техники просто уже не хватает возможностей, тактико-технических характеристик той авиации, на которой они летают", — пояснил эксперт.

Также Варченко выразил надежду, что Украина получит необходимое вооружение в том количестве, которое позволит ВСУ сделать существенное продвижение на фронте. Он подчеркнул, что именно современные разработки ракет ATACMS дальностью 300 километров смогут помочь это сделать.

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Напомним, 26 октября сообщалось, что Украина получит новые ракеты дальностью 300 км. По словам журналистки "Голоса Америки" Мирославы Гонгадзе, вес боевой части ракеты — 100 кг. Кроме того, в планах есть помощь по переоборудованию зенитных комплексов Бук.