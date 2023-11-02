Бердянск отработали, следующий — Крым. Авиация ВС РФ страдает от ракет ATACMS, какие объекты под угрозой

ВС РФ в срочном порядке вывозят технику из оккупационных территорий, причина тому — угроза ATACMS. Теперь вылет к точке нанесения ударов с российской территории будет стоит дороже: больше топлива и нагрузки на механизмы авиатехники. Фокус узнал, какие проблемы ВСУ добавили захватчикам.

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Российские войска боятся ударов американскими баллистическими ракетами ATACMS по аэродромам и спешно прячут авиатехнику. Судя по спутниковым снимкам, которые показал военный аналитик Брейди Африк, из временно оккупированного Бердянска в Таганрог уже переместили 21 вертолет.

Фотографии датированы 30 октября. В этот день Африк писал, что технику ВС РФ вывозят из Бердянского аэропорта после ударов ракетами ATACMS 17 октября. Кроме вертолетов, на снимках представлены крупные самолеты, транспортные средства и другое оборудование.

"Эта одна из нескольких баз, используемых российскими самолетами для бомбежек территории Украины", — заметил он.

Военное командование РФ переместило авиацию исключительно из-за ракет ATACMS

На стоянке в Бердянске были вертолеты типов Ка-52 и Ми-8, а площадка в Таганроге предназначена для посадки модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, дополняют аналитики Defense Express.

Неизвестно, как именно россияне доставили вертолеты: в случае сильных повреждений это сделали наземным транспортом, но если техника целая, пилоты сами перелетели в Таганрог. Как только ударные вертолеты доставят и восстановят, их отправят на другие направления фронта для огневой поддержки оккупационных войск, акцентируют внимание эксперты.

Аэродром в Таганроге может стать неплохой базой для ремонта армейской авиации после новых ударов ракетами ATACMS. В российском городе находится авиаремонтный завод, но основная его специализация — ремонт и обслуживание самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Городская застройка не спасет: как спрятать авиацию от ракет ATACMS?

Военное командование РФ приказало переместить авиацию исключительно из-за попаданий ракет ATACMS, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

Вертолеты или истребители нереально спрятать в городской застройке или в кунге. Диаметр лопасти вертолета может превышать 14 метров, а самолеты с асфальта не взлетят. Как только россияне начнут строить укрытие, ВСУ сразу поймут, куда бить, добавил он.

Спектр целей расширится: под удары попадут скопление техники, автомобилей с топливом, железнодорожные узлы, пункты управления и связи. Нет целей, с которыми ATACMS не справятся, объясняет военный.

Отвод военной техники — это прекрасная новость для ВСУ. Российские вертолеты Ка-52 летят с крейсерской скоростью до 250 км/ч и за 15 минут преодолеют расстояние 70 км. Теперь им нужно тратить намного больше времени и иметь запас хода для подлета к месту удара до полутора часов. Все это сильно нагрузит узлы, механизмы и самих пилотов, добавил Черник.

"У ВС РФ будет много проблем по обслуживанию техники, с каждым вылетом качественный потенциал вертолетов падает", — продолжает эксперт.

Крым на очереди. Достанут ли ракеты до военных объектов РФ на полуострове?

Аэродром в Таганроге для перемещения авиации российские военные выбрали неслучайно: ВСУ не достанут туда ракетами ATACMS с дальностью поражения до 165 километров. Украина также обещала западным партнерам не бить этими снарядами по территории РФ, замечает в беседе с Фокусом полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Враг теперь будет прятать авиацию у себя. Разместив ее на временно оккупированных территориях, у них прибавится немало хлопот: ВСУ знают места и тип техники. Конечно, перед ударом надо определить четкую цель и ослабить вражескую ПВО. Каждая украинская ракета и дрон должны наносить предельный урон", — комментирует военный.

Уничтожение штурмовой авиации кратно уменьшают преимущество ВС РФ на поле боя — с каждым ее удалением от линии соприкосновения радиус боевого применения уменьшается. Оккупантам придется тратить больше топлива и запасаться бомбовой нагрузкой, что ограничит время на реализацию задач, добавил он.

По мнению Селезнева, Крым станет следующей целью для ударов ATACMS. На полуострове довольно много военных аэродромов: Джанкой, Бельбек, Гвардейское, Кировское, Октябрьское, Саки, Кача и другие.

"ВСУ будут действовать эффективнее, если кроме кассетных у них появятся ракеты ATACMS с осколочно-фугасной частью и возможностью поражения целей на расстоянии до 300 км. Тогда мы без проблем уничтожим военные объекты в Крыму и их остатки в других оккупированных районах", — подытожил эксперт.

Напомним, по оценкам западных экспертов, ВСУ 30 октября могли ударить ракетами ATACMS по системам ПВО ВС РФ большой дальности на мысе Тарханкут. Российским военачальникам придется думать, как прятать средства воздушной обороны.

По данным СМИ, в январе Украина может получить ракеты ATACMS, которые поражают цели на расстоянии до 300 километров. Вес боевой части ракеты достигает 100 килограмм.