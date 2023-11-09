В окупованому Скадовську на Херсонщині знову пролунали вибухи, — соцмережі

Це вже вдруге пролунали вибухи Скадовську 9 листопада. Зранку був "приліт" по базі окупантів.

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У окупованому місті Скадовськ на Херсонщині близько 19 години 9 листопада вдруге за день пролунали вибухи. Про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі "Скадовський захисник".

"Скадовськ. Знову повтор", — йдеться в повідомленні.

Більш детальної інформації про вибухи в місті в телеграм-каналі поки не надали.

Це же другий "приліт" у Скадовську 9 листопада. Так, зранку повідомлялося, що у місті прилетіло по базі російських окупантів "Лотос".

Раніше колаборант Володимир Сальдо повідомив, що ЗСУ вдарили по Скадовську ракетами. Одну з яких збила ППО, а інша нібито потрапила у приватний сектор, і кілька будинків зазнали пошкоджень.

Спочатку він заявив, що семеро людей отримали поранення, а згодом надав інформацію від так званого МОЗ Херсонської області про те, що поранення отримали 11 осіб.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, ракети влучили не в базу "Лотос", а будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна". За його словами, 15 осіб було поранено, а 5 окупантів загинули.

Нагадаємо, що у четвер, 9 листопада, в окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Повідомляється про приліт по базі російських окупантів.