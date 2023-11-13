Завели 442 тисячі росіян: ЗС РФ просунулись під Бахмутом і атакують під Авдіївкою, — DeepState

Російські війська намагаються вийти на панівні висоти на південний захід від Бахмуту, повідомили аналітики. Якщо ворог дістанеться до цих висот — загроза існуватиме для Слов'янська та Краматорська.

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Російське командування протягом місяця наростила угрупування в Україні майже на 42 тис. осіб. Протягом останніх кількох днів ЗС РФ вдалось досягнути певних успіхів у районі Бахмуту. Крім того, продовжуються штурмові дії на флангах навколо Авдіївки, тривають атаки ворога на Луганщині. Про деталі ситуації на полі бою ідеться у аналітичному звіті спільноти DeepState, опублікованому у Telegram-каналі.

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У дописі DeepState вказано, що станом на кінець жовтня на території України перебуває близько 442 тис. військових ЗС РФ: про це написали в ГУР Міноборони. Між тим на початку вересня ця кількість становила близько 400 тис. Тобто протягом двох місяців Кремль підсилив угрупування ще на 42 тис. росіян — по 21 тис. на місяць.

На думку аналітиків, подібне зростання свідчить про мобілізаційні можливості ворогів: вони покривають втрати на лінії фронту і додають нові бойові одиниці. Командування ЗС РФ "мовчки нарощує живу силу, незважаючи на втрати", при цьому "не проводячи інформаційні контрнаступи на 1+1".

Експерти DeepState пояснили, що подібне систематичне зростання особового складу ЗС РФ свідчить про зростання загрози для України: "Найближчим часом перевага ворога у числі буде більш відчутна і з цим доведеться щось робити", — вказали аналітики.

Війна в Україні — ситуація станом 12 листопада 2023 року

У аналітичній записці експертів вказано, що на деяких відтинках фронту змін останнім часом не відбулось: умовно спокійно на кордоні Чернігівської, Сумської та Харківської областей, також не змінилась лінія боїв на Бердянському відтинку. Однак виділено напрямки, де відбуваються активні бої та штурми.

Сватівський напрямок — ЗС РФ атакують у напрямку Куп'янська біля населених пунктів на північний схід від міста: біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки. Ворог намагається дістатись до залізниці, пишуть аналітики.

Куп'янський напрямок станом на кінець доби 12 листопада 2023 року Фото: DeepState

Бахмутський напрямок — російські підрозділи намагаються атакувати біля Ягідного (на північному заході) та біля Кліщіївки (на півдні). Метою частини атак є взяття висоти біля Часового Яру (південний захід). Аналітики вказують, що взяття цієї висоти загрожуватиме просуванням ворога на Костянтинівку, Краматорськ та Слов'янськ. Також зазначають, що на лінії боїв навколо Бахмуту ворогу вдалось просунутись на одній з ділянок, але де саме — не вказується.

Бахмутський напрямок станом на кінець доби 12 листопада 2023 року Фото: DeepState

Авдіївський напрямок — ЗС РФ намагаються просунутися на північному та південному флангах. На північному фланзі — під загрозою Красногорівка. Зокрема, відбуваються масовані атаки у чотирьох напрямках: на Новокалинове, Степове, Авдіївський коксохім, на Очеретине. Аналітики вказують, що ворог штурмує піхотою, зазнає втрат, але планує так діяти доти, поки не виявить слабкі місця в обороні ЗСУ.

На південному фланзі росіяни тиснуть біля Водяного (намагаються захопити кар'єр), біля Первомайського (масовано використовують FPV-дрони).

Також тривають бої за Мар'їнку: росіяни вже 21 місяць не можуть захопити руїни населеного пункту на південний захід від Донецька.

Авдіївський напрямок станом на кінець доби 12 листопада 2023 року Фото: DeepState

Запорізький напрямок — тривають бої біля Роботиного та Новопрокопівки, лаконічно відзначили експерти DeepState, не додаючи жодних деталей.

Запорізький напрямок станом на кінець доби 12 листопада 2023 року Фото: DeepState

Таврійський напрямок — тривають спроби ворога витіснити підрозділи Сил оборони з району Кринок на лівобережній частині Херсонської області. Українські військові закріпились у лісистій місцевості біля цього населеного пункту, ідеться у аналітичній записці.

Таврійський напрямок станом на кінець доби 12 листопада 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, у ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 листопада вказується кількість атак, які відбили Сили оборони протягом минулої доби: під Куп'янськом — 11 атак, під Лиманом — 4 атаки, під Бахмутом — 10 атак, під Авдіївкою — 17 атак, під Мар'їнкою — 24 атаки, під Шахтарськом — 4 атаки. На Запорізькому напрямку атак ворога не було, на Мелітопольському — тривають штурмові дії Сил оборони, на Херсонщині — триває контрбатарейна боротьба.

Тим часом військовий аналітик Майк Кларк пояснив, чим може обернутись для України втрата Авдіївки у Донецькій області. На його думку, це "нівелює" досягнення на інших відтинках фронту. Аналітик вказав, що ЗС РФ можуть здійснити наступальні дії взимку 2024 року.