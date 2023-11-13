"Закидають тілами території": ЗС РФ штурмують Авдіївку "м'ясом", втративши техніку (відео)

Російські окупанти продовжують штурми в районі Авдіївки, і їм вдалося просунутися. Кореспондент Мар’ян Кушнір повідомив, що ціна оборони міста — висока, адже ворог не береже своїх бійців.

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ЗС РФ закидають район Авдіївки трупами своїх бійців та намагаються взяти штурмом місто. Про це в ефірі "Свобода Live" 13 листопада розповів кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір.

"В Україні так не може бути, і це жоден з військових України не зрозуміє, як російська армія може кидати так наглухо свої піхотні сили", — підкреслив він.

Журналіст пояснив, що ворожі групи заходять на позиції одна за одною. Тобто просуваються одні російські штурмовики — їх "знешкоджують", за ними йдуть наступні — на них чекає та сама доля.

"Тобто вони закидають тілами території. Таким чином намагаються взяти штурмом цю Авдіївку", — описав Кушнір.

Кореспондент наголосив, що Україна не проводила б таких штурмів, навіть якби її населення також становило приблизно 140 мільйонів осіб.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

"(ЗС РФ штурмують — ред.) просто м’ясом, оскільки техніку там підбили. І техніки у російської армії там уже практично не залишилось. Ну або залишилася та, яку намагаються берегти", — наголосив Кушнір.

Він зазначив, що саме через це ворог рухається малими тактичними групами. Спочатку ЗС РФ перекидають невеликими групами свою піхоту, потроху накопичуючи її. Згодом зібране угрупування висувається на штурм.

Кореспондент пояснив, що, кинувши на Авдіївський напрям багато техніки та особового складу, загарбники змогли просунутися. Проте про захоплення або оточення міста не йдеться.

"Ціна оборони Авдіївки досить така висока", — додав Кушнір.

Коментар Мар'яна Кушніра (про штурми ЗС РФ в районі Авдіївки — з 7:45)

Нагадаємо, за даними DeepState, ЗС РФ штурмують Авдіївку піхотою та зазнають втрат, але змінювати тактику не планують. Російські окупанти шукають слабкі місця в українській обороні.

Спецпризначенні СБУ протягом тижня знищили 165 бійців та 200 одиниць техніки ЗС РФ на Авдіївському напрямі. Зокрема, загрозу для України більше не становлять 16 російських танків.