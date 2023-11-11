Росіяни палають під Авдіївкою: СБУ показала кадри знищення техніки ЗС РФ (відео)
За тиждень українським бійцям вдалося знищили танки, артилерійські системи, РСЗВ, БПЛА, системи радіоелектронної боротьби та розвідки, комплекс відеоспостереження "Муром" та іншу ворожу техніку, розповіли в СБУ.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України за тиждень ліквідували 165 російських військових та знищили понад 200 одиниць ворожої техніки під Авдіївкою Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.
"Росіяни палають під Авдіївкою. По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", — йдеться у повідомленні.
Бійці ЦСО "А" за тиждень змогли знищити:
- 165 російських окупантів;
- 16 танків;
- 28 ББМ;
- 11 артилерійських систем;
- чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ);
- систему протиповітряної оборони (ППО);
- 16 безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
- дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 55 військових авто;
- 70 вогневих позицій та укріплень ворога;
- російський комплекс відеоспостереження "Муром";
- три склади з боєприпасами.
Крім цього, в СБУ опублікували відео, в якому показали, як виявляли та уражали особовий склад Збройних сил Російської Федерації та військову техніку ворога за допомогою безпілотників. Після вдалих ударів ворог загинув, їхня техніка переставала функціонувати, а в небо здіймався вогонь та густий сірий дим.
"Нищимо окупантів до повної перемоги", — додали в СБУ.
Нагадаємо, 8 листопада з'явилося відео, на якому бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Тор" на Купʼянському напрямку. Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що вартість такого ЗРК стартує від 24 мільйонів доларів — понад 900 мільйонів гривень.
9 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про знищення ЗРК С-300В4. З його слів, на Авдіївському напрямку та в районі низки населених пунктів Донецької області українські бійці уразили 46 одиниць техніки, а саме — два танки, три ББМ, сім артсистем, ПТРК, три засоби ППО, 26 БПЛА, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад із боєприпасами та інший важливий об’єкт.