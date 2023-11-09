"Влаштували справжнє пекло": бійці ЦСО "Альфа" знищили 20 цілей ЗС РФ за ніч (відео)

Українським бійцям вдалося знищити вісім танків, три САУ "Мста-С", ББМ та п'ять ворожих укріплень за ніч. Крім цього, було ліквідовано щонайменше 17 російських військових, розповіли в СБУ.

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Підрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України "Білий вовк" за ніч знищив 20 російських цілей. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Новий рекорд від підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк": 20 знищених цілей за ніч", — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що спецпризначенці влаштували справжнє пекло Збройним силам Російської Федерації. Зокрема, бійцям вдалося спалити російську техніку, а саме:

вісім танків;

три самохідні артилерійські установки "Мста-С";

три гаубиці "Д-30";

ББМ;

п'ять укріплень.

Українські військові наголосили, що крім цього, вдалося ліквідували щонайменше 17 російських військових.

У пресслужбі СБУ опублікували відео, на якому видно, як спецпризначенці запустили безпілотні літальні апарати, які "скидали" снаряд на окупантів та їхню військову техніку. В результаті вдалих ударів російські військові гинули, а техніка загорялася та вибухала.

Нагадаємо, 9 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові знищили російський ЗРК С-300В4. Також на Авдіївському напрямку вдалося уразити 46 одиниць техніки, а саме два танки, три ББМ, сім артсистем, ПТРК, три засоби ППО, 26 БпЛА, три автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та інший важливий об’єкт.

8 листопада стало відомо, що бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили російський ЗРК "Тор". За допомогою декілько безпілотних літальних апаратів українські військові уразили російське озброєння на Купʼянському напрямку.