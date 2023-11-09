"Устроили настоящий ад": бойцы ЦСО "Альфа" уничтожили 20 целей ВС РФ за ночь (видео)

Украинским бойцам удалось уничтожить восемь танков, три САУ "Мста-С", ББМ и пять вражеских укреплений за ночь. Кроме этого, было ликвидировано не менее 17 российских военных, рассказали в СБУ.

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Подразделение Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины "Белый волк" за ночь уничтожило 20 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Новый рекорд от подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк": 20 уничтоженных целей за ночь", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что спецназовцы устроили настоящий ад Вооруженным силам Российской Федерации. В частности, бойцам удалось сжечь российскую технику, а именно:

восемь танков;

три самоходные артиллерийские установки "Мста-С";

три гаубицы "Д-30";

ББМ;

пять укреплений.

Украинские военные отметили, что кроме этого, удалось ликвидировали по меньшей мере 17 российских военных.

В пресс-службе СБУ опубликовали видео, на котором видно, как спецназовцы запустили беспилотные летательные аппараты, которые "сбрасывали" снаряд на оккупантов и их военную технику. В результате удачных ударов российские военные погибали, а техника загоралась и взрывалась.

Напомним, 9 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные уничтожили российский ЗРК С-300В4. Также на Авдеевском направлении удалось поразить 46 единиц техники, а именно два танка, три ББМ, семь артсистем, ПТРК, три средства ПВО, 26 БпЛА, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и другой важный объект.

8 ноября стало известно, что бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили российский ЗРК "Тор". С помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов украинские военные поразили российское вооружение на Купянском направлении.