"Самая дорогая цель": бойцы 103-й бригады уничтожили FPV-дроном ЗРК "Тор" под Купянском (видео)

За месяц бойцы 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины поразили два ЗРК "Тор". Первый получил серьезные повреждения, однако сбежал, тогда как второй — окончательно уничтожен, рассказал активист.

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Бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на Купянском направлении. Об этом сообщил волонтер и активист Сергей Стерненко в своем Telegram.

Он отметил, что вражескую технику удалось уничтожить с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов.

"Самая дорогая уничтоженная цель за историю применения FPV", — сказал Сергей Стерненко.

Сергей Стерненко отметил, что стоимость одного ЗРК "Тор" составляет от 24 миллионов долларов (более 900 миллионов гривен). По его словам, в этом месяце бойцы 103-й бригады поразили два ЗРК "Тор". В частности, первый был серьезно поврежден, однако он убежал, зато второй — окончательно уничтожен.

Кроме этого, волонтер опубликовал видео, на котором видно, как украинский беспилотник заметил российский ЗРК, который двигался по дороге. БПЛА приблизился к своей цели и нанес точный удар. После этого операторы запустили еще несколько дронов по ЗРК "Тор", в результате чего техника врага загорелась, а в небо поднялся густой черный дым.

ЗРК "Тор": что известно

"Тор" — зенитно-ракетный комплекс, который имеет малый радиус действия. Он имеет два радара, один из которых предназначен для захвата цели, а другой для отслеживания и поражения. ЗРК "Тор" не имеет аналогов в мире и предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий. Кроме этого, он используется для защиты от ударов высокоточного оружия, управляемых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов.

ЗРК "Тор"

Напомним, 7 ноября стало известно, что в Луганской области ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук". В частности, это удалось сделать с помощью ракеты из РСЗО HIMARS.

В тот же день волонтер Сергей Стерненко сообщил, что спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили российскую САУ "Акация" с помощью беспилотного летательного аппарата. После удачного удара техника врага вспыхнула, а в небо поднялся черный дым.