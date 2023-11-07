На Луганщине ВСУ из "Хаймарса" уничтожили российский ЗРК "Бук" с экипажем (фото)

Это уже третья уничтоженная боевая машина зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" с февраля 2022 года, который удалось снять на фото, сообщает телеграм-канал.

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На Луганщине Силы обороны "отминусовали" у россиян ЗРК "Бук". Его попали ракетой из HIMARS. Об удачной охоте украинских защитников на российскую технику сообщают в анонимном телеграмм-канале "Досье шпиона".

Админы паблика разместили фото уничтоженного ЗРК.

"На фото — уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса 9А317М "Бук-М3". Удар был нанесен с использованием РСЗО "HIMARS". Это третий уничтоженный "Бук-М3" с февраля 2022 года зафиксирован на фото", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение вражеской техники произошло в начале ноября 2023 года в Луганской области. Экипаж "Бука" погиб в результате попадания.

Уничтоженные ЗРК "Бук"

До этого ЗРК "Бук" М3 Силы обороны Украины уничтожили в середине сентября в Донецкой области и в конце августа 2023 года на южном направлении.

ЗРК "Бук": что известно

9K317M "Бук-M3" — российский зенитный ракетный комплекс военной ПВО средней дальности. Предназначен для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневого, так и радиоэлектронного.

Напомним, что украинские бойцы с помощью FPV-дронов поразили танки Т-72Б3, цена которого 3,5 миллиона долларов, Т-72Б за 3 миллиона долларов, и другую военную технику ВС РФ.

Ранее сообщалось, что 7 ноября спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" с помощью беспилотного летательного аппарата.