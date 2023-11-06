С-300 и С-400: расследователи показали завод, где россияне производят ракеты (фото)

Воскресенский завод специализируется на производстве ракет для различных зенитно-ракетных комплексов России. Завод также собирает ракеты для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 и "Бастион".

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В России недалеко от Москвы расположен один из крупнейших военных заводов — Воскресенский завод. Здесь оккупанты производят ракеты С-300, С-400 и С-500, которыми обстреливают украинские города. Аналитики агентства Molfar выяснили, какие еще ракеты там изготавливают и где расположен этот завод и его цеха.

Что производят на Воскресенском заводе

Ракеты С-300, С-350, С-400, которыми обстреливают территорию Украины, создавались для комплексов противовоздушной обороны, но ВС РФ используют их и для ударов по гражданским объектам.

Воскресенский завод специализируется на производстве ракет для различных зенитно-ракетных комплексов России.

Здесь изготавливаются:

Ракеты для С-300;

Ракеты для С-350 "Витязь";

Ракеты для С-400 "Триумф".

Вероятно, Воскресенский завод также собирает ракеты для Бук-М2, ЗРК "Куб", С-400 и "Бастион".

Где расположен завод

Сам завод расположен на закрытой лесистой территории, площадью в 10 га. Там также есть 3 испытательных полигона (танковый, авиационный, общий), филиал по изготовлению двигателей "Салют", корпуса засыпаны землей на случай взрывов.

Часть завода(операторская ТК-2 (инв №2270): Московская обл., с. Фаустово, ул. Строителей 4.

Испытательный полигон для ВМЗ "Салют" и ВГКАЗ: промышленная площадка в селе Фаустово, в Белоозерском пгт.

Казарма: Воскресенск, Белое Озеро, ул. Шоссейная, с29.

На заводе ведется видео наблюдение.

Реорганизация предприятия — связь с "Алмаз-Антей"

В октябре 2021 году ВГКАЗ вошел в состав государственной компании по производству ракет, в основном для ПВО "Алмаз-Антей". "Алмаз-Антей" — это российская государственная корпорация, одна из крупнейших в мире государственных военных компаний. Основной профиль деятельности — разработка и производство ракетных систем, радиолокационных комплексов и других видов военной техники.

На воскресенский завод наложены санкции ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

По состоянию на 2015, согласно сведениям, численность работников ОГКАЗ составляла 658 работников, а средний возраст работников — 50 лет.

Заключение

Расположенный в лесах вблизи Москвы, Воскресенский завод — является местом где создают ракеты С-300, С-400 и С-500, которыми обстреливают Запорожье, Харьков и Краматорск. Предприятие не только производит средства массового убийства, но и постоянно модернизирует их.

Напомним, что украинская разведка располагает информацией, что на заводе в Елабуге частично начались работы по созданию ударных БПЛА, которые можно считать "сборкой компонентов из Ирана".

Ранее сообщалось, что оккупанты наращивают производство ударных дронов "Шахед" для атаки на территорию Украины.