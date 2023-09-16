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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Пытались защитить штаб: ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" на Донбассе (видео)

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Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom | ЗРК "Бук-М3" ВС РФ уничтожен в Донецкой области

Российская армия потеряла зенитно-ракетные комплексы, способные сбивать цели на высоте до 35 километров. Однако ЗРК "не заметили" дрон, который летал прямо над ними, и "пропустили" удары артиллерии ВСУ.

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Бойцы ВСУ выследили и взорвали два российских ЗРК "Бук-М3", которые находились в оккупированном Светлодарске в Донецкой области. ЗРК "прикрывали" штаб бригады ВС РФ от воздушных угроз. Однако не убереглись сами от попадания украинской артиллерии. Видео с удачной отработкой размещено в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Видео отработки снято с помощью дрона, который снял и удары по ЗРК, и несколько следующих удачных попаданий. Событие произошло в 12:30, указано в заметке. Видно, как один из "Бук-М3" стоит посреди поля, а через мгновение превращается в фейерверк: во все стороны разлетается боекомплект, который детонирует. Также можно увидеть, как рядом быстро убегает прочь еще одна единица военной техники ВС РФ.

Когда ЗРК выгорает, дрон переключается на другие цели. В частности, показывает удар в некоторое здание, вокруг которого суетятся российские солдаты. Когда меняется ракурс видно, что треть здания превратилась в груду кирпичей.

Указано, что враг прикрывал ЗРК "Бук" штаб бригады и дивизии ВДВ ВС РФ возле Светлодарска в Донецкой области. Если найти этот населенный пункт на карте, то видно, что он расположен в 20 км от линии фронта.

Главное назначение ЗРК "Бук-М3" стоимостью 250 тыс. долл. — сбивать воздушные цели на высоте от 5 метров до 35 км. Как видим, дрон ВСУ комплексы не заметили, потому что он летал прямо над "головой".

Место уничтожения ЗРК "Бук" ВС РФ Fullscreen
Место уничтожения ЗРК "Бук" ВС РФ

Война РФ в Украине: детали

Отметим, Генштаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на вечер 16 сентября 2023 года подтвердил продолжение наступательных действий на Мелитопольском направлении и под Бахмутом в Донецкой области. Накануне, 15 сентября, украинские бойцы установили флаг в Клещиевке и Андреевке.

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Между тем аналитики Института изучения войны прогнозируют какие-то движения ВСУ на Херсонщине. В частности, намекают на оживление в районе островов под Херсоном.

Напоминаем, 16 сентября стало известно о гибели британского добровольца Дэниела Берка. Мужчина исчез в Запорожье в августе 2023 года: тело нашли далеко от линии фронта.

Тем временем в РФ готовятся к смерти главы Чечни Рамзана Кадырова: журналисты назвали нескольких кандидатов на его должность.