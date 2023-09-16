Пытались защитить штаб: ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" на Донбассе (видео)

Российская армия потеряла зенитно-ракетные комплексы, способные сбивать цели на высоте до 35 километров. Однако ЗРК "не заметили" дрон, который летал прямо над ними, и "пропустили" удары артиллерии ВСУ.

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Бойцы ВСУ выследили и взорвали два российских ЗРК "Бук-М3", которые находились в оккупированном Светлодарске в Донецкой области. ЗРК "прикрывали" штаб бригады ВС РФ от воздушных угроз. Однако не убереглись сами от попадания украинской артиллерии. Видео с удачной отработкой размещено в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Видео отработки снято с помощью дрона, который снял и удары по ЗРК, и несколько следующих удачных попаданий. Событие произошло в 12:30, указано в заметке. Видно, как один из "Бук-М3" стоит посреди поля, а через мгновение превращается в фейерверк: во все стороны разлетается боекомплект, который детонирует. Также можно увидеть, как рядом быстро убегает прочь еще одна единица военной техники ВС РФ.

Когда ЗРК выгорает, дрон переключается на другие цели. В частности, показывает удар в некоторое здание, вокруг которого суетятся российские солдаты. Когда меняется ракурс видно, что треть здания превратилась в груду кирпичей.

Указано, что враг прикрывал ЗРК "Бук" штаб бригады и дивизии ВДВ ВС РФ возле Светлодарска в Донецкой области. Если найти этот населенный пункт на карте, то видно, что он расположен в 20 км от линии фронта.

Главное назначение ЗРК "Бук-М3" стоимостью 250 тыс. долл. — сбивать воздушные цели на высоте от 5 метров до 35 км. Как видим, дрон ВСУ комплексы не заметили, потому что он летал прямо над "головой".

Место уничтожения ЗРК "Бук" ВС РФ

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Отметим, Генштаб ВСУ в крайнем отчете по состоянию на вечер 16 сентября 2023 года подтвердил продолжение наступательных действий на Мелитопольском направлении и под Бахмутом в Донецкой области. Накануне, 15 сентября, украинские бойцы установили флаг в Клещиевке и Андреевке.

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Между тем аналитики Института изучения войны прогнозируют какие-то движения ВСУ на Херсонщине. В частности, намекают на оживление в районе островов под Херсоном.

Напоминаем, 16 сентября стало известно о гибели британского добровольца Дэниела Берка. Мужчина исчез в Запорожье в августе 2023 года: тело нашли далеко от линии фронта.

Тем временем в РФ готовятся к смерти главы Чечни Рамзана Кадырова: журналисты назвали нескольких кандидатов на его должность.