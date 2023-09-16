Намагалися захистити штаб: ЗСУ знищили два ЗРК "Бук-М3" на Донбасі (відео)

Російська армія втратила зенітно-ракетні комплекси, здатні збивати цілі на висоті до 35 кілометрів. Однак ЗРК "не помітили" дрон, який літав прямо над ними, і "пропустили" удари артилерії ЗСУ.

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Бійці ЗСУ вистежили та підірвали два російських ЗРК "Бук-М3", які перебуваи в окупованому Світлодарську у Донецькій області. ЗРК "прикривали" штаб бригади ЗС РФ від повітряних загроз. Однак не вбереглися самі від влучання української артилерії. Відео з вдалим відпрацюванням розміщено у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Відео відпрацювання знято за допомогою дрона, який зафільмував і удари по ЗРК, і кілька наступних вдалих влучань. Подія відбулась о 12:30, вказано у дописі. Видно, як один з "Бук-М3" стоїть посеред поля, а за мить перетворюється на феєрверк: на усі боки розлітається боєкомплект, який детонує. Також можна побачити, як поруч швидко тікає геть ще одна одиниця військової техніки ЗС РФ.

Коли ЗРК вигорає, дрон перемикається на інші цілі. Зокрема, показує удар у деяку будівлю, навколо якої метушаться російські солдати. Коли змінюється ракурс видно, що третина будівлі перетворила на купу цегли.

Вказано, що ворог прикривав ЗРК "Бук" штаб бригади та дивізії ВДВ ЗС РФ біля Світлодарська у Донецькій області. Якщо знайти цей населений пункт на карті, то видно, що він розташований за 20 км дві лінії фронту.

Головне призначення ЗРК "Бук-М3" вартістю 250 тис. дол. — збивати повітряні цілі на висоті від 5 метрів до 35 км. Як бачимо, дрона ЗСУ комплекси не помітили, бо він літав просто над "головою".

Місце знищення ЗРК "Бук" ЗС РФ

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Зазначимо, Генштаб ЗСУ у крайньому звіті станом на вечір 16 вересня 2023 року підтвердив продовження наступальних дій на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом на Донеччині. Напередодні, 15 вересня, українські бійці встановили прапор в Кліщіївці та Андріївці.

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Між тим аналітики Інституту вивчення війни прогнозують якісь рухи ЗСУ на Херсонщині. Зокрема, натякають на пожвавлення у району островів під Херсоном.

Нагадуємо, 16 вересня стало відомо про загибель британського добровольця Деніела Берка. Чоловік зник у Запоріжжі у серпні 2023 року: тіло знайшли далеко від лінії фронту.

Тим часом у РФ готуються до смерті очільника Чечні Рамзана Кадирова: журналісти назвали кількох кандидатів на його посаду.