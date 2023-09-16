"Влаштують почесні похорони": журналіст назвав ймовірних наступників Кадирова (фото, відео)

Кремль готує заміну Кадирову як лідеру Чеченської Республіки, переконаний Магомед Торієв. Наразі є три потенційні кандидати, які розглядає адміністрація Володимира Путіна.

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Інгушський журналіст Магомед Торієв вважає, що лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров перебуватиме в комі до тих пір, поки Кремль не вирішить, хто займе його посаду. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо він дійсно в комі, то перебуватиме там до тих пір, поки у Кремлі не вирішать, хто займе його місце", — сказав Магомед Торієв.

З його слів, підтверджень щодо поганого стану Кадирова немає ні з Чечні, ні з Європи, де проживає велика кількість чеченської діаспори. Проте, якщо він дійсно перебуває в комі, то в Москві спочатку знайдуть заміну йому, а потім влаштують почесні похорони з пам'ятниками.

На думку Магомеда Торієва, Кадирова можуть замінити лише три кандидати, кожен з яких "гірший за іншого". Зокрема, йдеться про Адама Делімханова, депутата Держдуми від Чеченської республіки, Магомеда Даудова, голови так званого чеченського парламенту, Абузайда Вісмурадова, віцепрем'єра Чечні по силовому блоку та командира загону СОБР "Ахмат". Проте Кремль дуже непередбачуваний, тому може призначити навіть російського генерал-губернатора, аби подати це росіянам, як ще одне підкорення Чеченської республіки.

Журналіст переконаний, що в Чечні народ не виступатиме проти нового назначеного лідера, зокрема в Кремлі навіть не думають про реакцію громадян, адже новий лідер опиратиметься саме на підтримку Москви.

Чи дійсно Рамзан Кадиров у комі

З посиланням на джерела в чеченській діаспорі видання Obozrevatel повідомило 15 вересня, що голова Чечні Рамзан Кадиров декілька днів перебуває в комі. Спочатку його відправили на літаку до Москви, а потім повернули до Чечні, адже російські лікарі не змогли йому допомогти. Журналісти зазначили, що лідера Чечні планують перевести на лікування за кордон, можливо в ОАЕ.

У субота 16 вересня на фоні пліток про погіршення здоров'я Рамзан Кадиров опублікував відеоролик, на якому оглядав будівельні майданчики для забудови під житлові будинки. На відео він мав здоровий вигляд.

Рамзан Кадиров Рамзан Кадиров

Нагадаємо, 16 травня голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Рамзан Кадиров мав проблеми зі здоров'ям, зокрема через вживання наркотиків, які він спочатку вживав як допінг, потім як знеболювальне, після чого почалися проблеми.