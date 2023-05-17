У Кадирова проблеми із вживанням наркотиків – Буданов (відео)

За словами начальника ГУР, голова Чечні почав вживати наркотичні речовини як допінг, а також використовував їх як знеболювальне. У зв'язку з цим Кадиров періодично лікується в іноземних фахівців.

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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров страждає від проблем зі здоров'ям, зокрема через надмірне вживання наркотичних речовин. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову від 16 травня.

"У нього проблеми зі здоров'ям. Я не лікар, у мене були доповіді, але що саме, не пригадаю. Плюс, у нього проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів, які він був змушений спочатку вживати як допінг, потім як знеболювальне, а далі почалися проблеми", — стверджує Буданов.

За даними глави української розвідки, Рамзан Кадиров періодично відбувається лікування на території РФ із залученням іноземних фахівців.

За даними ГУР, Кадиров вживає наркотики

Буданов також зазначив, що, на його думку, Кадиров демонструватиме свою лояльність президенту Росії Володимиру Путіну доти, доки нинішній режим відносно сильний.

"Якщо ситуація трохи вийде з-під контролю, вийде з-під контролю і Кадиров. Одним із перших. Він не має інших варіантів", — заявив глава ГУР.

Нагадаємо, що 3 березня німецьке видання Bild повідомило про наявність у Рамзана Кадирова серйозних проблем зі здоров'ям. За даними журналістів, до чеченського голови до Грозного з ОАЕ прилітав лікар нефрологічного відділення відомої багатопрофільної лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі.

Військовий експерт Олег Жданов 12 березня припустив, що Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники ФСБ, і тепер він змушений отримувати нестандартне лікування у німецькій столиці. За словами експерта, інформація потребує підтвердження, але всі факти про це свідчать.

Ми також писали про те, що 16 березня Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свої проблеми зі здоров'ям, заявивши, що є "абсолютно здоровою людиною". Глава Чечні заявив, що загадковий пристрій на його пальці є електронним лічильником для читання молитов і не має відношення до медицини.