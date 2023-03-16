На тлі чуток про хворобу: Кадиров розповів про свій стан здоров'я (відео)

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що загадковий пристрій на його пальці є електронним лічильником для читання молитов.

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Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свої проблеми зі здоров'ям, заявивши, що є "абсолютно здоровою людиною". Про це стало відомо з відеозвернення Кадирова, опублікованого у його Telegram-каналі.

За словами Кадирова, пристрій на його пальці став предметом суспільного обговорення. Він заявив, що технологія не має відношення до медицини, а є електронним лічильником молитов.

"Наші вороги думають, що цей якийсь медичний апарат. Ось, дивіться, це у мене електронний лічильник. Я читаю молитви. Тож давайте не "женіть" там. Я абсолютно здорова людина", — заявив Кадиров.

Рамзан Кадиров спростував чутки про свою хворобу

Чеченський глава також додав, що завжди носить згаданий пристрій із собою і наголосив, що його стан здоров'я нібито дозволяє йому, як і раніше, займатися спортом, їздити в гори та ходити в походи.

"А тим, хто тішить себе надією, що я невиліковно хворий, мені шкода вас засмучувати", — сказав Кадиров.

Нагадаємо, що 3 березня німецьке видання Bild повідомило про наявність у Рамзана Кадирова серйозних проблем зі здоров'ям. За даними журналістів, до чеченського голови до Грозного з ОАЕ прилітав лікар нефрологічного відділення відомої багатопрофільної лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі.

Військовий експерт Олег Жданов 12 березня припустив, що Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники ФСБ, про що свідчать усі факти. За версією Жданова, голова Чечні лікується у Берліні.

Раніше, 13 лютого, Рамазан Кадиров також заявив, що його помічника та командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова намагалися отруїти. Згідно з твердженням Кадирова, 8 лютого Алаудінов отримав лист, просочений отруйними речовинами.