На фоне слухов о болезни: Кадыров рассказал о своем состоянии здоровья (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что загадочное устройство на его пальце является электронным счетчиком для чтения молитв.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своих проблемах со здоровьем, заявив, что является "абсолютно здоровым человеком". Об этом стало известно из видеообращения Кадырова, опубликованного в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, устройство на его пальце стало предметом общественного обсуждения. Он заявил, что технология не имеет отношения к медицине, а является электронным счетчиком молитв.

"Наши недруги думают, что этот какой-то медицинский аппарат. Вот, смотрите, это у меня электронный счетчик. Я читаю молитвы. Так что давайте не "гоните" там. Я абсолютно здоровый человек", — заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Чеченский глава также добавил, что всегда носит упомянутое устройство с собой и подчеркнул, что его состояние здоровья якобы позволяет ему по-прежнему заниматься спортом, ездить в горы и ходить в походы.

"А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать", — заключил Кадыров.

Напомним, что 3 марта немецкое издание Bild сообщило о наличии у Рамзана Кадырова серьезных проблем со здоровьем. По данным журналистов, к чеченскому главе в Грозный из ОАЭ прилетал врач нефрологического отделения известной многопрофильной больницы "Бурджил" в Абу-Даби.

Военный эксперт Олег Жданов 12 марта предположил, что Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ, о чем свидетельствуют все факты. По версии Жданова, глава Чечни лечится в Берлине.

Ранее, 13 февраля, Рамазан Кадыров также заявил, что его помощника и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова пытались отравить. Согласно утверждению Кадырова, 8 февраля Алаудинов получил письмо, пропитанное отравляющими веществами.