ФСБ отравила Кадырова и теперь его лечат в Германии нестандартным методом, — эксперт

По словам Олега Жданова, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве, а это может свидетельствовать о том, что ситуация со здоровьем главы Чечни действительно серьезная.

Related video

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить сотрудники ФСБ и теперь он вынужден получать нестандартное лечение в немецкой столице. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов во время своего очередного прямого эфира в YouTube.

В такой способ мужчина прокомментировал резкие изменения во внешности лидера Чеченской республики, ведь слухи о его возможном плохом здоровье ходят достаточно длительное время.

Информация требует подтверждения, как отмечает военный эксперт, но все факты об этом свидетельствуют.

"ФСБшники провели операцию и его отравили. У него, по некоторым признакам, острая почечная недостаточность, которая вызвала резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный самолет, который был оборудован под реанимацию. Причем, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета", — отметил Олег Жданов.

Борт прибыл в Москву через воздушное пространство Беларуси, а после этого его отправили в Нюнберг — именно там находится крупнейший университет Европы. Там его, продолжает эксперт, лечат не совсем стандартными методами, так как специфика данного заведения позволяет отходить от норм протокола. Этим университет и известен.

Смотреть с: 54:17

3 марта издание Bild писало, что к Кадырову в Чечню прилетел известный нефролог из ОАЭ. По словам российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, причиной проблем со здоровьем чеченского лидера может быть отравление. Именно по этой причине Кадыров не доверяет российским врачам.