ФСБ отруїла Кадирова і тепер його лікують у Німеччині нестандартним методом, — експерт

За словами Олега Жданова, Європа дозволила політ у своєму повітряному просторі, а це може свідчити про те, що ситуація зі здоров'ям голови Чечні справді серйозна.

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Голову Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники ФСБ, і тепер він змушений отримувати нестандартне лікування у німецькій столиці. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов під час свого чергового прямого ефіру на YouTube.

У такий спосіб чоловік прокоментував різкі зміни у зовнішності лідера Чеченської республіки, адже чутки про його можливе погане здоров'я ходять досить тривалий час.

Інформація вимагає підтвердження, як зазначає військовий експерт, але всі факти про це свідчать.

"ФСБшники провели операцію та його отруїли. У нього, за деякими ознаками, гостра ниркова недостатність, що викликала різке збільшення ваги та набряклість організму. До речі, минулого тижня до Москви прилітав санітарний літак, який був обладнаний під реанімацію. Причому, в умовах війни, Європа дозволила політ у своєму повітряному просторі цього літака", — зазначив Олег Жданов.

Борт прибув до Москви через повітряний простір Білорусі, а після цього його відправили до Нюнберга — саме там є найбільший університет Європи. Там його, продовжує експерт, лікують не зовсім стандартними методами, оскільки специфіка цього закладу дає змогу відходити від норм протоколу. Цим університет і відомий.

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3 березня видання Bild писало, що до Кадирова до Чечні прилетів відомий нефролог із ОАЕ. За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, причиною проблем зі здоров'ям чеченського лідера може бути отруєння. Саме з цієї причини Кадиров не довіряє російським лікарям.