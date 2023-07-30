"Вистачило 5 хвилин": артилерія ЗСУ знищила ЗРК "Бук" (відео)

Українські артилеристи ліквідували російський засіб ППО, який виконував завдання щодо прикриття неба для окупантів.

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Українські захисники зафіксували російську техніку з комплексу "Бук" і за п'ять хвилин знищили її. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у Telegram повідомив 30 липня подробиці.

Підрозділи військової частини А1108 зафіксували за лісосмугою російську техніку. Згодом українські артилеристи ліквідували російський ЗРК, який виконував завдання щодо прикриття неба для окупантів.

"За 5 хвилин його було знищено", — йдеться у дописі генерал-полковника.

Ліквідація цієї техніки дала змогу відкрити цілий район для вільної "роботи" артилерійських підрозділів. Тепер вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті й техніці.

За інформацією Telegram-каналу donetchanyn, знищення ворожого ЗРК відбулося поблизу Новопетриківки Волноваського району.

район Новопетриківки Фото: DeepStateMAP

Знищення ЗРК "Бук" у війні з Росією

У липні на південному напрямку відбулося результативне знищення техніки РФ. Українським військам вдалося ліквідувати зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка. Серед найбільш цінних зразків захисники назвали 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармату 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубицю "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М".

Українські війська у квітні знищили ворожий ЗРК "Бук" на Донеччині. Російську систему ППО під окупованою Авдіївкою уразили за допомогою дрона-камікадзе.

Також ЗСУ ліквідували ЗРК "Бук" російських військ у Донецькій області. Артилеристи 109-ї окремої бригади тероборони точно вистрілили боєприпасом калібру 155 мм. Внаслідок влучання відбулася видовищна детонація снарядів до комплексу.

Нагадаємо, 30 липня у Маріуполі партизани влаштували диверсію. Вони підірвали вантажівки та будівлю з військовими РФ.