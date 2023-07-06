Знищили десятки одиниць техніки: у ЗСУ повідомили про успіхи під час контрнаступу на півдні

За останню добу було ліквідовано 47 одиниць військової техніки росіян, серед яких ЗРК "Бук" радіолокаційний комплекс "Зоопарк", танки та гармати.

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На Таврійському напрямку українські воїни виконали 1293 вогневих завдання та ліквідували майже три роти росіян. Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія", у Telegram повідомив подробиці.

Сил оборони й надалі успішно просуваються вперед та успішно знищують техніку ворога. Загалом за останню добу було ліквідовано 47 одиниць військової техніки росіян.

Тарнавський назвав перелік техніки, яку вдалося ліквідувати. За його словами, це зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка. Серед найбільш цінних зразків – 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М".

"Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю", – зазначив він.

Також російські загарбники залишилися без 5 складів із боєприпасами.

Ситуація на Запоріжжі та Херсонщині від Генштабу ЗСУ

У Запорізькій та Херсонській областях, як йдеться у звіті Генерального штабу, ворог намагається стримати наступ українських військ. Окупанти завдали авіаударів по околицях Гаврилівки, Новодарівки, Антонівки, Зміївки, Антонівки (Херсонська область). Також на території Херсонщини було здійснено артилерійських ударів по понад 40 населеним пунктам.

Сили оборони України просуваються у напрямках Мелітополя та Бердянська. Наші війська закріплюють позиції, стріляють з артилерії для ураження визначених ворожих цілей та ведуть контрбатарейний вогонь.

На інших напрямках також тривають інтенсивні бої. Поблизу Бахмута українські війська просуваються на флангах та здійснюють штурмові дії.

Нагадаємо, Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, оцінив ситуацію в районі Бахмута. З його слів, Сили оборони й надалі утримують ініціативу. Проводяться відповідні штурмові дії, витісняють ворога на південному та північному флангах Бахмута.