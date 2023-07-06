"Потужні бої": тривають штурмові дії на флангах Бахмута, — спікер ЗСУ (відео)

Українські війська проводять штурмові дії, витісняють ворога на південному та північному флангах Бахмута. Росіяни втратили потужний ЗРК С-400 "Тріумф".

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Збройні сили України наступають в районі Бахмута, відтісняючи ворожі війська. Про це 6 липня повідомив в ефірі телемарафону Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій.

За його словами, Сили оборони й надалі утримують ініціативу. Проводяться відповідні штурмові дії, витісняють ворога на південному та північному флангах Бахмута.

Російські війська чинять шалений опір. Ворог 361 раз обстріляв артилерією. Також відбулося три авіанальоти. Знищено 57 окупантів, а 136 було поранено.

Українцям вдалося знищити потужний російський ЗРК С-400 "Тріумф" і гаубицю Д-300. Ліквідовано й 5 складів із боєприпасами.

"Ворог чинить шалений опір", — заявив Череватий.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

Південніше та північніше за місто Бахмут українські війська, попри намагання ворога завдавати ударів по позиціях ЗСУ, провели успішні наступальні дії. Російські загарбники здійснили атаки поблизу Берхівки та Богданівки.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Торецька та Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів Росії постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них — Васюківка, Хромове, Маркове, Північне й Олександро-Шультине Донецької області.

Українські війська, попри намагання ворога здійснювати атаки, продовжують наступальні дії. Успішним є просування південніше та північніше за місто Бахмут. Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 6 липня Сергій Череватий повідомив, що ворог на першій і другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тисяч російських солдатів. Він зауважив що, якби Україна отримала винищувачі F-16, справа з визволення України пішла б швидше.