ЗСУ відбили російські атаки в районі Бахмута й досягли успіхів у наступі, — Генштаб

Південніше та північніше за місто Бахмут українські війська, попри намагання ворога завдавати ударів по позиціях ЗСУ, провели успішні наступальні дії.

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У районі Бахмута й надалі тривають важкі бої, а ворог не полишає спроб просунутися через українську оборону та здійснив атаки поблизу Берхівки й Богданівки. Про це 6 липня повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Торецька та Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів Росії постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них — Васюківка, Хромове, Маркове, Північне й Олександро-Шультине Донецької області.

Українські війська, попри намагання ворога здійснювати атаки, продовжують наступальні дії. Успішним є просування південніше та північніше за місто Бахмут. Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Атаки росіян на Харківщині та Луганщині

Схід і надалі залишається епіцентром війни з Росією. Ворожі підрозділи не полишають спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Мінометних і артилерійських обстрілів противника зазнали певні населені пункти — Петро-Іванівка, Гусинка, Фиголівка, Кислівка, Моначинівка, Новомлинськ і Харківської області.

Противник на Лиманському напрямку під час наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій у районі Новоєгорівки Луганської області, ефективного результату не досяг. Російська акція завдала ударів у районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Невське Луганської області й Верхньокам’янське, Роздолівка і Торське на Донеччині.

Ситуація на Запоріжжі та Херсонщині

На Запорізькому та Херсонському напрямах противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів у районах Гаврилівки, Антонівки, Новодарівки та Зміївки Херсонської області.

Здійснено артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Білогір’я Запорізької області. На Херсонщині обстріляли населені пункти Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області й місто Херсон.

Водночас Сили оборони України й надалі ведуть наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни від 6 липня, ЗСУ завдали ударів по російських військах і успішно просуваються. Мета військ України — послабити логістику та наземні комунікаційні лінії.