ВСУ отбили российские атаки в районе Бахмута и достигли успехов в наступлении, — Генштаб

Южнее и севернее города Бахмут украинские войска, несмотря на попытки врага наносить удары по позициям ВСУ, провели успешные наступательные действия.

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В районе Бахмута и в дальнейшем продолжаются тяжелые бои, а враг не оставляет попыток продвинуться через украинскую оборону и совершил атаки вблизи Берховки и Богдановки. Об этом 6 июля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах Торецка и Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов России пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Васюковка, Хромовое, Марково, Северное и Александро-Шультино Донецкой области.

Украинские войска, несмотря на попытки врага осуществлять атаки, продолжают наступательные действия. Успешным является продвижение южнее и севернее города Бахмут. Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Атаки россиян на Харьковщине и Луганщине

Восток и в дальнейшем остается эпицентром войны с Россией. Вражеские подразделения не оставляют попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Минометных и артиллерийских обстрелов противника подверглись определенные населенные пункты — Петро-Ивановка, Гусинка, Фиголевка, Кисловка, Моначиновка, Новомлинск и Харьковской области.

Противник на Лиманском направлении во время наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, эффективного результата не достиг. Российская акция нанесла удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Белогоровка, Невское, Луганской области Верхнекаменское, Раздоловка и Торское в Донецкой области.

Ситуация на Запорожье и Херсонщине

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Антоновки, Новодаровки и Змиевки Херсонской области.

Осуществлены артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Белогорье Запорожской области. На Херсонщине обстреляли населенные пункты Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины и в дальнейшем ведут наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Напомним, по данным Института изучения войны от 6 июля, ВСУ нанесли удары по российским войскам и успешно продвигаются. Целью войск Украины ослабить логистику и наземные коммуникационные линии.