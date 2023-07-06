Контрнаступление на пяти участках: ВСУ нанесли удары по ВС РФ и успешно продвигаются, — ISW

По данным Института изучения войны, Силы обороны приступили к координированным атакам, с целью ослабить логистику и наземные коммуникационные линии российских сил на всем периметре боевых действий.

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Силы обороны провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и успешно нанесли ракетные удары по тылу врага. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 5 июля.

Аналитики отмечают, что украинские силы осуществили серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта, как ночью, так и днем 5 июля. Особенно досталось складам боеприпасов в Макеевке, расположенной в Донецкой области. Также зафиксированы удары украинских сил по российским позициям вблизи Дебальцево и на железнодорожной станции в Ясиноватой.

Специалисты ISW убеждены, что эти удары свидетельствуют о том, что Силы обороны начали скоординированную серию атак, направленных на ослабление российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий.

ISW предварительно оценивает, что украинские силы фокусируются на противодействии истощению, при этом замедляя процесс захвата территорий и одновременно ослабляя российские вооруженные силы и технику.

Однако эксперты отмечают, что результаты этих действий Сил обороны не будут сразу заметны.

Напомним, 5 июля сообщалось, что российская пропаганда сообщала об обстрелах объектов в Донецке и соседних населенных пунктах, утверждая, что были попадания в гражданские здания. Однако OSINT-разведка выяснила, что в данной местности присутствует значительное количество военных целей, по которым ВСУ имеют законное право наносить удары.

Также 5 июля сообщалось, украинская артиллерия ударила по складу БК в Макеевке. Детонация была такой силы, что повредило здания в целом квартале.