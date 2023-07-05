Склад БК разлетелся на квартал: взрыв в Макеевке показали с дрона (фото, видео)

Россияне держали боеприпасы к реактивным системам залпового огня на территории недостроенного жилого массива, что повлекло значительные разрушения.

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Российские захватчики потеряли значительный склад боеприпасов, который организовали на территории временно оккупированной Макеевки. Видео последствий взрыва с дрона опубликовали в Telegram-канале Donetchanyn.

Оккупанты хранили БК на территории недостроенного жилого массива. В сообщении указано, что в локации хранились снаряды к реактивным системам залпового огня.

"Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности, данный склад взлетел в воздух", — сообщили авторы.

Также в сообщении поблагодарили местных жителей, которые подсветили расположение склада и ждут возвращения Украины.

Telegram-канал Donetchanyn показал и точное местоположение склада боекомплектов. БК детонировал примерно 3 часа. Ориентировочно захватчики хранили снаряды к РСЗО БМ-21 "Град".

склад БК в Макеевке Фото: Telegram-канал Donetchanyn

Взрыв склада БК в Макеевке

Силы обороны Украины 4 июля в 21:40 уничтожили склад боеприпасов российских войск в Макеевке. Это произошло в результате эффективного огневого воздействия подразделений украинских войск. Каким именно оружием произошло поражение объекта, представители Сил обороны Украины не назвали.

В результате удара Сил обороны Украины по неподконтрольной Макеевке якобы десятки местных получили ранения. Оккупационная администрация россиян заявила, что пострадали 25 человек. Под огнем оказались жилые кварталы и больница на территории в Красногвардейском районе.

Напомним, артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. На Бахмутском направлении российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский положительно оценил действия украинских десантников.