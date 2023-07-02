Артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута, — Сырский (видео)

На Бахмутском направлении российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.

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Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины ликвидировали полевой склад боеприпасов российских войск на Бахмутском направлении. Об этом 2 июля сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он назвал и конкретную локацию, где был уничтожен объект. Это произошло вблизи населенного пункта Ягидное.

"Замечательная работа", — отметил генерал-полковник в сообщении.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете Генеральный штаб сообщил, что вражеские войска не оставляют попыток наступления. В частности, на Бахмутском направлении российские захватнические подразделения пытались реализовать план наступательных действий в районе Богдановки Донецкой области, но такие меры оказались тщетными.

Россияне применяют авиацию и нанесли авиационные удары возле Белой Горы, Нью-Йорка и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Южное, Белая Гора, Богдановка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, и Дилиевка Донецкой области.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия не только на Бахмутском направлении, но и на Лиманском и Марьинском направлениях. В этих локациях продолжаются тяжелые бои. В течение суток в целом состоялось 46 боевых столкновений. Вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, 30 июня Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ, сообщил, что россияне в районе Бахмута держат до 50 тысяч захватчиков. Также он отметил, что российская ствольная артиллерия и системы залпового огня за минувшие сутки нанесли 445 ударов по позициям украинских войск в районе Бахмута в течение суток 29 июня.