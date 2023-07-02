Артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута, – Сирський (відео)

На Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.

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Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України ліквідували польовий склад боєприпасів російських військ на Бахмутському напрямку. Про це 2 липня повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Він назвав й конкретну локацію, де був знищений об'єкт. Це відбулося поблизу населеного пункту Ягідне.

"Чудова робота", – зазначив генерал-полковник у повідомленні.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті Генеральний штаб повідомив, що ворожі війська не полишають спроб наступу. Зокрема, на Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи намагалися реалізувати план наступальних дій в районі Богданівки Донецької області, але такі заходи виявилися марними.

Росіяни застосували авіацію та завдали авіаційних ударів біля Білої Гори, Нью-Йорка та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Південне, Біла Гора, Богданівка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, та Диліївка Донецької області.

Противник й надалі зосереджує основні зусилля не тільки на Бахмутському напрямку, але й на Лиманському та Мар’їнському напрямках. У цих локаціях тривають важкі бої. Протягом доби загалом відбулось 46 бойових зіткнень. Ймовірність завдання авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, 30 червня Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ, повідомив, що росіяни в районі Бахмута тримають до 50 тисяч загарбників. Також він зазначив, що російська ствольна артилерія та системи залпового вогню за минулу добу завдали 445 ударів по позиціях українських військ в районі Бахмута протягом доби 29 червня.