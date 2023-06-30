Россияне в районе Бахмута держат до 50 тысяч захватчиков, — спикер ВСУ (видео)

Российская ствольная артиллерия и системы залпового огня за минувшие сутки нанесли 445 ударов по позициям ВСУ в районе Бахмута.

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Российские войска на Бахмутском направлении держат около 50 тысяч человек, но "вагнеровцев" среди них нет. Об этом сообщил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ, в эфире телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что враг и в дальнейшем пытается сосредоточивать большое количество техники. Это более 300 танков, 140 реактивных систем залпового огня и более 330 артиллерийских систем.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают инициативу на Бахмутском направлении. Давят на врага по флангам", — отметил спикер.

В целом российская артиллерия и системы залпового огня нанесли 445 ударов за минувшие сутки. Осуществлено также два авианалета. В десяти столкновениях было уничтожено 104 оккупанта. Также ликвидированы две РСЗО "Град" и другая техника.

Сергей Череватый рассказал, что на этом направлении воюют войска теробороны, десантники, пехотные подразделения. Привлекли и боевой армейский резерв, так называемый "Барс", а также части подразделений небольших ЧВК. Он обратил внимание, что украинской стороне конфликт между различными сегментами вражеских войск очень выгоден.

Ситуация на Бахмутском направлении от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете от 30 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в районе Бахмута продолжаются бои. Враг совершил бесполезные наступательные действия в районах Хромового и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Белая Гора, Клещеевка, Дылиевка, Южное Донецкой области.

Напомним, 29 июня экс-командир "Азова" Максим Жорин рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои на флангах. Ведутся круглосуточные операции с целью контроля над территорией.