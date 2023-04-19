Перетворився на феєрверк: ЗСУ знищили ЗРК "Бук" ЗС РФ у Донецькій області (відео)

Артилеристи 109-ї окремої бригади тероборони точно вистрілили боєприпасом калібру 155 мм. Внаслідок попадання відбулася видовищна детонація снарядів до комплексу.

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Українські військові артилеристи 109-ї окремої бригади тероборони знищили російський ЗРК "Бук" у Пантелеймонівці Донецької області. Про це повідомили у Twitter 19 квітня військові аналітики з команди Ukraine Weapons Tracker.

"Кадри від 109-ї бригади територіальної оборони України, які показують момент, коли ЗРК 9А310М1-2 був підбитий та знищений у Пантелеймонівці", — написали фахівці.

На кадрах можна спостерігати вибух у вигляді феєрверка, така картина характерна при поразці систем ЗРК, зазначили експерти.

Внаслідок точного попадання відбулася детонація боєприпасів до установки. Народний депутат Юрій Мисягін уточнив, що по комплексу спрацювала артилерія високоточним боєприпасом калібру 155 мм.

Нагадаємо, що 31 січня цього року український командир ЗРК "Бук-М1" Сергій Щербак розповідав, як зенітники під його керівництвом перехопили 15 літаків та 17 безпілотників ЗС РФ у Харківській області.

Війська Білорусі у березні цього року випробовували ракети для зенітно-ракетного комплексу "Бук-МБ2". У командуванні тоді відзвітували, що ракета "полетіла куди треба".

Окупанти часто розміщують системи ППО "Бук" у цивільних районах Маріуполя. Як казав радник міського голови Петро Андрющенко, один житловий будинок унаслідок таких дій був спалений.