Превратился в фейерверк: ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" ВС РФ в Донецкой области (видео)

Артиллеристы 109-й отдельной бригады теробороны точно выстрелили боеприпасом калибра 155 мм. В результате попадания произошла зрелищная детонация снарядов к комплексу.

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Украинские военные артиллеристы 109-й отдельной бригады теробороны уничтожили российский ЗРК "Бук" в Пантелеймоновке Донецкой области. Об этом сообщили в Twitter 19 апреля военные аналитики из команды Ukraine Weapons Tracker.

"Кадры от 109-й бригады территориальной обороны Украины, показывающие момент, когда ЗРК 9А310М1-2 был подбит и уничтожен в Пантелеймоновке", — написали специалисты.

На кадрах можно наблюдать взрыв в виде фейерверка, такая картина характерна при поражении систем ЗРК, отметили эксперты.

В результате точного попадания произошла детонация боеприпасов к установке. Народный депутат Юрий Мысягин уточнил, что по комплексу сработала артиллерия высокоточным боеприпасом калибра 155 мм.

Напомним, что 31 января этого года украинский командир ЗРК "Бук-М1" Сергей Щербак рассказывал, как зенитчики под его руководством перехватили 15 самолетов и 17 беспилотников ВС РФ в Харьковской области.

Войска Беларуси в марте этого года испытывали ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук-МБ2". В командовании тогда отчитались, что ракета "полетела куда нужно".

Оккупанты часто размещают системы ПВО "Бук" в гражданских районах Мариуполя. Как говорил советник городского головы Петр Андрющенко, один жилой дом в результате таких действий был сожжен.