В Беларуси прошли успешные испытания ракет для ЗРК "Бук-МБ" (видео)

Заявляется, что ракета 9М318 способна сбивать большой набор целей, включая тактические баллистические ракеты на дистанции до 70 км.

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Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси успешно испытали ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук-МБ2". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Лукашенко заявил, что 5 марта испытали зенитную ракету для "Бук". Ракета, как заявляется, полетела "куда нужно".

"У вас появляется собственное оружие против летательных аппаратов. Многое сделано за это время, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу родину", — заявил Лукашенко.

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси опубликовал видео испытаний ракеты 9М318, которая была представлена в 2019 году. Заявляется, что ракета способна поражать разнообразный набор целей: от летательных аппаратов типа "Стелс" до тактических баллистических ракет на дистанции до 70 км. В ходе испытаний 5 марта ракета поразила беспилотник с турбореактивным двигателем.

Как отмечает "Милитарный" в 2019 году на выставке вооружений Milex-2019 впервые показали ракету. Тогда заявлялось, что в основе лежит активная головка самонаведения с импортной элементной базой, китайским ракетным топливом и белорусским двигателем. Производитель — "ОКБ ТПС".

"Бук-МБ2" — это белорусская модернизация советского ЗРК. По своим характеристикам он не отличается от базовой версии. Изменения затронули элементную базу и аппаратура, которую заменили на цифровые разработки.

Напомним, 7 марта Лукашенко заявил, что Беларусь втягивают в войну против Украины.

Также 7 марта диктатор Лукашенко заявил, что дроны несущественно повредили российский самолет А-50У в Мачулищах.