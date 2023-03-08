У Білорусі пройшли успішні випробування ракет для ЗРК "Бук-МБ" (відео)

Заявляється, що ракета 9М318 здатна збивати великий набір цілей, враховуючи балістичні тактичні ракети на дистанції до 70 км.

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Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі успішно випробували ракети для зенітно-ракетного комплексу "Бук-МБ2". Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Лукашенко заявив, що 5 березня випробували зенітну ракету для "Бук". Ракета, як заявляється, полетіла "куди треба".

"У вас з'являється власна зброя проти літальних апаратів. Багато чого зроблено за цей час, щоби наша армія, наші силовики були озброєні справжньою зброєю і гідно захищали нашу батьківщину", — заявив Лукашенко.

Державний військово-промисловий комітет Білорусі опублікував відео випробувань ракети 9М318, яка була представлена у 2019 році. Заявляється, що ракета здатна уражати різноманітний набір цілей: від літальних апаратів типу "Стелс" до тактичних балістичних ракет на дистанції до 70 км. У процесі випробувань 5 березня ракета уразила безпілотник із турбореактивним двигуном.

Як зазначає "Мілітарний", у 2019 році на виставці озброєнь Milex-2019 вперше показали ракету. Тоді заявлялося, що в основі лежить активна головка самонаведення з імпортною елементною базою, китайським ракетним паливом і білоруським двигуном. Виробник — "ОКБ ТПС".

"Бук-МБ2" — це білоруська модернізація радянського ЗРК. За своїми характеристиками він відрізняється від базової версії. Зміни торкнулися елементної бази й апаратури, яку замінили на цифрові розробки.

Нагадаємо, 7 березня Лукашенко заявив, що Білорусь втягують у війну проти України.

Також 7 березня диктатор Лукашенко заявив, що дрони несуттєво пошкодили російський літак А-50У у Мачулищах.