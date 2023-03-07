"Високі технології": Лукашенко пояснив, як дрони долетіли до літака в Мачулищах

Глава Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що безпілотник китайського виробництва купили в США та доставили в Україну, а потім відправили диверсанту в Білорусь.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував атаку безпілотників на аеродромі "Мачулищі". Він пояснив причину успішного удару під час церемонії вручення державних нагород 7 березня, повідомляє агентство БЕЛТА.

За словами Олександра Лукашенка, білоруські силовики затримали "терориста" й кілька його спільників, які за наказом українських спецслужб організували атаку в "Мачулищах". Дрони змогли долетіти до аеродрому та підірвати військовий літак А-50 завдяки своїм маленьким розмірам. Два китайські БПЛА купили в США, а потім передали Україні.

"Якби вони використали великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б. В Україні були задіяні ці два безпілотники, навчена ця людина й інші, які їй допомагали", — повідомив Олександр Лукашенко, пообіцявши незабаром розкрити більше деталей про подію.

Президент Білорусі додав, що співробітники СБУ у 2014 році завербували росіянина з російським і українським паспортами, який добре розуміється на сучасних технологіях, а потім за підтримки ЦРУ США підготувала його для здійснення диверсії на території Білорусі. Чоловік нібито уродженець Кривого Рогу та проживав у Криму, а його родичі перебувають у Києві й Австрії.

Як стверджує Лукашенко, на аеродромі в "Мачулищах" провели складну спецоперацію, задіявши "найвищі технології". Попри це літак нібито практично не постраждав — лише отримав кілька подряпин і дірку в корпусі, які не впливають на працездатність.

26 лютого в Білорусі на аеродромі в Мачулищах сталися два вибухи. За інформацією проєкту BYPOL, унаслідок атаки літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 отримав значні пошкодження корпусу, авіоніки, антени. Пізніше білоруські партизани повідомили, що удару по "Мачулищах" завдали двома дронами-камікадзе.