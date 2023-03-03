Працювали 2 пташки: білоруські партизани показали, як підірвали літак РФ в Мачулищах (відео)

Один із дронів атакував фюзеляж літака, пошкодивши радіолокаційне обладнання, інший — приземлився на "тарілку" А-50 і вибухнув, розповідають учасники спецоперації.

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Білоруські партизани розповіли, як їм вдалося вивести із ладу російський розвідувальний літак А-50. Для цього вони використали дрони. Відео успішно виконаного завдання вони передали Службі безпеки України. Його оприлюднили 3 березня на каналі "Оперативний ЗСУ".

Повідомляється, що на цей час усі виконавці цієї спецоперації змогли виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів — від моменту зльоту до безпосередньо моменту вибуху.

Виконавці спецоперації розповідають, що на аеродромі в Мачулищах працювали дві "пташки". Одна сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Інша – фільмувала цей процес, а за кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" А-50 і підірвалася.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", — зазначили джерела, обізнані у деталях спецоперації.

У мережі вчора, 2 березня, з'явилося відео з одного дрона-камікадзе до літака управління А-50 ПКС РФ на аеродромі Мачулищі в Білорусі.

Пошкодження російського літака у Мачулищах:

26 лютого у мережі почали з’явилися повідомлення про вибухи в районі Мачулищів у Білорусі на території військового аеродрому. Місцеві мешканці розповіли про перевірки документів ДАІ неподалікмісця вибуху.

Того ж дня білоруський проєкт BYPOL повідомив, що місцеві партизани в межах плану "Перамога" підірвали російський розвідувальний літак. За інформацією BYPOL, внаслідок вибухів середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена російського А-50 зазнали серйозних пошкоджень.

Також 26 лютого керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров розповів, що атакували літак дронами. Він зазначив, що учасники спецоперації благополучно виїхали за межі Білорусі.

27 лютого, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Кремлю "немає чого сказати" з приводу інциденту в Мачулищах, а керівництво Білорусі заперечило інцидент.

Також 27 лютого пошкодження розвідувального А-50 у Мачулищах підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

28 лютого видання "Дзеркало" повідомило, що в Білорусі оголошено в розшук 29-річного чоловіка за "особливо небезпечний злочин у міському селищі Мачулищі 26 лютого".

Міноборони Білорусі 1 березня опублікувало відео неушкодженого борту літака А-50. Спостерігачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" засумнівалися в правдивості відео та зазначили, що літак показали лише з двох ракурсів – знизу та збоку.