Работали 2 птички: белорусские партизаны показали, как взорвали самолет РФ в Мачулищах (видео)

Один из дронов атаковал фюзеляж самолета, повредив радиолокационное оборудование, другой приземлился на "тарелку" А-50 и взорвался, рассказывают участники спецоперации.

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Белорусские партизаны рассказали, как им удалось вывести из строя российский разведывательный самолет А-50. Для этого они использовали дроны. Видео успешно выполненного задания передали Службе безопасности Украины. Его обнародовали 3 марта на канале "Оперативный ВСУ".

Сообщается, что в настоящее время все исполнители этой спецоперации смогли уехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов — от момента взлета до непосредственно момента взрыва.

Исполнители спецоперации рассказывают, что на аэродроме в Мачулищах работали две "птички". Одна села на фюзеляж самолета и взрывом повредила радиолокационное оборудование. Другая – снимала этот процесс, а через несколько минут – сама приземлилась на "тарелку" А-50 и взорвалась.

"Такая спецоперация – это не просто серьезный имиджевый удар по врагу, а еще один сигнал российским военным о том, что они не могут чувствовать себя спокойно в Беларуси. В плане безопасности там – проходной двор. И мы будем этим пользоваться. Спасибо белорусским партизанам за сотрудничество, смелость и профессиональную работу", — отметили источники, осведомленные в деталях спецоперации.

В сети вчера, 2 марта, появилось видео с одного дрона-камикадзе в самолет управления А-50 ПКС РФ на аэродроме Мачулищи в Беларуси.

Повреждение российского самолета в Мачулищах:

26 февраля в сети начали появиться сообщения о взрывах в районе Мачулищ в Беларуси на территории военного аэродрома. Местные жители рассказали о проверках документов ГАИ неподалеку от места взрыва.

В тот же день белорусский проект BYPOL сообщил, что местные партизаны в рамках плана "Победа" взорвали российский разведывательный самолет. По информации BYPOL, в результате взрывов средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна российского А-50 получили серьезные повреждения.

Также 26 февраля руководитель объединения BYPOL Александр Азаров рассказал, что атаковали самолет дронами. Он отметил, что участники спецоперации благополучно уехали за пределы Беларуси.

27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю "нечего сказать" по поводу инцидента в Мачулищах, а руководство Беларуси опровергло инцидент.

Также 27 февраля повреждение разведывательного А-50 в Мачулищах подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

28 февраля издание "Зеркало" сообщило, что в Беларуси объявлен в розыск 29-летний мужчина за "особо опасное преступление в городском поселке Мачулище 26 февраля".

Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео невредимого борта самолета А-50. Наблюдатели мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" усомнились в правдивости видео и отметили, что самолет показали только с двух ракурсов – снизу и сбоку.