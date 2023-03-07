"Высокие технологии": Лукашенко объяснил, как дроны долетели до самолета в Мачулищах

Глава Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что беспилотник китайского производства купили в США и доставили в Украину, а затем отправили диверсанту в Беларусь.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотников на аэродроме "Мачулищи". Он объяснил причину успешного удара во время церемонии вручения государственных наград 7 марта, передает агентство "Белта".

По словам Александра Лукашенко, белорусские силовики задержали "террориста" и несколько его сообщников, которые по приказу украинских спецслужб организовали атаку в "Мачулищах". Дроны смогли долететь до аэродрома и взорвать военный самолет А-50 благодаря своим маленьким размерам. Два китайских БПЛА купили в США, а затем передали в Украину.

"Если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", — сообщил Александр Лукашенко, пообещав вскоре раскрыть больше деталей о произошедшем.

Президент Беларуси добавил, что сотрудники СБУ в 2014 году завербовали россиянина с российским и украинским паспортами, хорошо разбирающегося в современных технологиях, а затем при поддержке ЦРУ США подготовила его для совершения диверсии на территории Беларуси. Мужчина якобы уроженец Кривого Рога и проживал в Крыму, а его родственники находятся в Киеве и Австрии.

Как утверждает Лукашенко, на аэродроме в "Мачулищах" провели сложную спецоперацию, задействовав "самые высокие технологии". Несмотря на это, самолет якобы практически не пострадал — лишь получил несколько царапин и дыру в корпусе, которые не влияют на работоспособность.

26 февраля в Беларуси на аэродроме в Мачулищах произошли два взрыва. По информации проекта BYPOL, в результате атаки самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 получил значительные повреждения корпуса, авионики, антенны. Позже белорусские партизаны сообщили, что удар по "Мачулищам" нанесли двумя дронами-камикадзе.