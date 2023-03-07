"Он айтишник": Лукашенко заявил о задержании россиянина, взорвавшего самолет А-50 в Мачулищах

По словам белорусского политика, за ЧП на военном аэродроме якобы стоит гражданин РФ, завербованный СБУ. Лукашенко утверждает, что операцию разработали украинские спецслужбы совместно с ЦРУ еще восемь месяцев назад.

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Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси задержали "агента украинских спецслужб" и его "пособников", которые якобы причастны к подрыву российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме "Мачулищи". Об этом белорусский политик рассказал 7 марта во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу, передает агентство БЕЛТА.

Лукашенко назвал историю с задержанием "невероятной".

"Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому "невероятное", — прокомментировал он.

Подрыв самолета в Мачулищах: версия Лукашенко

По словам политика, около восьми месяцев назад украинские спецслужбы совместно с сотрудниками ЦРУ в Киеве якобы разработали "операцию против Беларуси".

"Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. [Он] айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях", — рассказал Лукашенко об "агенте", который якобы осуществил подрыв самолета.

Как утверждает политик, СБУ завербовала мужчину в 2014 году и "подготовила его для совершения терактов".

"[Для подрыва самолета] были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц", — сказал Лукашенко.

После подготовки "агента" специально забросили на территорию Беларуси для проведения операции, добавил политик. Его пропустили российские пограничники, так как мужчина использовал внутренний паспорт РФ.

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили", — продолжил Лукашенко.

По его словам, речь идет о маленьком дроне китайского производства, который сначала купили в США, а потом передали его в Украину.

"[Так] был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете", — прокомментировал белорусский политик.

По его словам, самолет А-50 из-за подрыва якобы не получил серьезных повреждений. В то же время, Минск попросил Москву заменить самолет в "Мачулищах".

"Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, 26 февраля в сети появилась информация, что в районе аэродрома в "Мачулищах" прогремели несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет А-50.

Позже в сети появилось видео подлета БПЛА к самолету ДРЛО А-50. На кадрах видно, как дрон беспрепятственно залетел на аэродром и сел на антенну РЛС.