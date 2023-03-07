"Він айтівець": Лукашенко заявив про затримання росіянина, який підірвав літак А-50 у Мачулищах

За словами білоруського політика, за НП на військовому аеродромі нібито стоїть громадянин РФ, завербований СБУ. Лукашенко стверджує, що операцію розробили українські спецслужби спільно з ЦРУ ще вісім місяців тому.

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Олександр Лукашенко стверджує, що в Білорусі затримали "агента українських спецслужб" і його "посібників", які нібито причетні до підриву російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі". Про це білоруський політик розповів 7 березня під час вручення держнагород і погонів найвищому офіцерському складу, передає агентство БЕЛТА.

Лукашенко назвав історію із затриманням "неймовірною".

"Ще раз перепрошую, що я відходжу від офіціозу та просто напередодні свята розповідаю вам не як президент, а як звичайна людина про цей винятковий подарунок, ім'я якому "неймовірне", — прокоментував він.

Підрив літака в Мачулищах: версія Лукашенка

За словами політика, близько восьми місяців тому українські спецслужби спільно зі співробітниками ЦРУ в Києві нібито розробили "операцію проти Білорусі".

"Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. [Він] айтівець або добре знається на IT-технологіях", — розповів Лукашенко про "агента", який нібито здійснив підрив літака.

Як стверджує політик, СБУ завербувала чоловіка у 2014 році та "підготувала його для вчинення терактів".

"[Для підриву літака] були задіяні найвищі технології. Він був навчений усього цього не за один місяць", — сказав Лукашенко.

Після підготовки агента спеціально закинули на територію Білорусі для проведення операції, додав політик. Його пропустили російські прикордонники, оскільки чоловік використав внутрішній паспорт РФ.

"Не буду в деталях говорити, як передавалися знаряддя злочину, ці безпілотники. Обрали маленький безпілотник. Бо якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б", — продовжив Лукашенко.

За його словами, йдеться про маленький дрон китайського виробництва, який спочатку купили в США, а потім передали його в Україну.

"[Так] був підготовлений цей теракт. Результати ви знаєте", — прокоментував білоруський політик.

За його словами, літак А-50 через підрив нібито не отримав серйозних пошкоджень. Водночас Мінськ попросив Москву замінити літак у "Мачулищах".

"Проте ми попросили росіян, щоб вони взяли цей літак на обслуговування та надіслали нам інший. Так і сталося", — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, 26 лютого в мережі з'явилася інформація, що в районі аеродрому в Мачулищах пролунали кілька вибухів, внаслідок яких було пошкоджено російський літак А-50.

Згодом у мережі з'явилося відео підльоту БПЛА до літака ДРЛО А-50. На кадрах видно, як дрон безперешкодно залетів аеродромом і сів на антену РЛС.