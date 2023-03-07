Білорусь втягують у війну: у МЗС відповіли на "виклики" Україні від Лукашенка

Білоруський диктатор створює штучну загрозу від Києва заради виправдання підтримки агресії РФ. Москва намагається остаточно позбавити Мінськ самостійності, упевнений речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається виправдати підтримку російської агресії, тому звинувачує Україну в підриві російського літака на аеродромі "Мачулищі". Про це написав у Facebook речник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Це чергова спроба створити штучну загрозу з боку України заради виправдання своєї підтримки агресії РФ", — відреагували в МЗС.

Загрозу, на думку Ніколенка, треба шукати не в Україні, яка виборює себе та шукає мир.

"Вона лежить у Росії, яка всіляко намагається ще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності й суверенітету", — додав він.

Олександр Лукашенко дозволив собі грубий випад на адресу президента України Володимира Зеленського, у МЗС залишили цей акт безсилля без відповіді.

Зазначимо, що на Банковій Олександру Лукашенку пропонували визначитися з формулюваннями. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з Білорусі запускають ракети в Україні.

Що сказав Лукашенко на адресу Зеленського й України?

Білоруський лідер 7 березня під час церемонії вручення державних нагород заявив про затримання в Білорусі "терориста українських спецслужб і його посібників". За його словами, саме затримані причетні до атаки на російський військовий літак ДРЛС А-50.

Лукашенко зазначив, що два китайські дрони, що долетіли до аеродрому, нібито купили в США та відправили в Україну. Диктатор упевнений, що в "Мачулищах" провели "складну спецоперацію з використанням найвищих технологій".

Крім цього, 7 березня Лукашенко обізвав Зеленського "гн***ю" та сказав, що "виклик кинутий". Самопроголошений президент додав, що такі операції не проводяться без узгодження з головнокомандувачем армії.

За словами Лукашенка, Зеленський "бігає навколо Білорусі, посилає людей і просить укласти пакт про ненапад". Що мають на увазі під викликом, Лукашенко не уточнив.

Нагадаємо, що в ЗМІ 4 березня з'явилася інформація про відправлення літака ДРЛС А-50 на ремонт до 325-го авіаремонтного заводу в Таганрозі.

Білоруський проєкт BYPOL 26 лютого повідомляв про пошкодження середньої та центральної частини літака, авіоніки та радіолокаційної антени. Літак точно нікуди не полетить, стверджували джерела.