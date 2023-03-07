Удар по літаку ДРЛО А-50: у Зеленського запропонували Лукашенку "визначитися з поняттями"

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, підрив літака-розвідника ЗС РФ — це антитерористичний акт. Агресори не раз запускали ракети по українським містам з Білорусі.

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Удар по російському літаку далекого радіолокаційного виявлення ДРЛО А-50, який стояв на білоруському аеродромі "Мачулищі", був антитерористичним актом. Про це написав у Twitter 7 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Радник відповів на висловлювання білоруського лідера Олександра Лукашенка 7 березня про затримання в Білорусі "терориста українських спецслужб та його спільників", які нібито причетні до спроби диверсії.

На думку Михайла Подоляка, спочатку потрібно визначитись із формулюваннями.

"Теракт — це коли з території Білорусі запускають ракети по українським містам. Диверсії — коли з білоруського кордону входять ДРГ", — зазначив Подоляк.

Удар по літаку-коригувальнику А-50, як зазначив радник, це антитерористичний акт, скоєний місцевими партизанами.

Варто зазначити, що 7 березня Лукашенко дуже емоційно обурювався результатами операції проти російського літака. Він назвав президента України Володимира Зеленського "гн***й" і додав, що "виклик кинутий".

Удар по літаку ДРЛО А-50 — як це було

У білоруських Telegram-каналах 26 лютого з'явилася інформація про вибухи на військовому аеродромі у селищі Мачулищі. Спочатку йшлося про пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Журналіст CNN Джанлука Меццофіоре показав супутниковий знімок аеродрому, зроблений 28 лютого компанією Maxar Technologies. Кореспондент не побачив серйозних пошкоджень літака ДРЛО A-50.

Керівник організації ByPOL та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров 27 лютого говорив, що "партизани знищили в Мачулищах літак ЗС РФ вартістю 330 млн доларів".

Мінське районне управління внутрішніх справ наприкінці лютого оголошувало у розшук підозрюваного у підриві літака ДРЛО А-50. Орієнтування видали на 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця.

Виконавці операції 3 березня розповіли, як за аеродромом у Мачулищах відпрацювали дві "пташки". Один дрон сів на фюзеляж літака, вибухнув та пошкодив радіолокаційне обладнання. Другий знімав процес, приземлився на антену та вибухнув.

Білоруський лідер 7 березня зазначав, що співробітники СБУ у 2014 році "завербували" росіянина з паспортами України та РФ, який добре розуміється на сучасних технологіях.

За даними білоруських ЗМІ від 4 березня, літак ДРЛО А-50 відправили на ремонт до 325-го Авіаційного ремонтного заводу в Таганрозі.