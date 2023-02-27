Вартість знищеного партизанами літака РФ А-50 в Білорусі — $330 млн, — керівник ByPOL

За словами Олександра Азарова, всього на озброєнні у Росії за різними оцінками від 4 до 9 таких літаків. Він стверджує, що ліквідований під Мінськом літальний апарат не підлягає експлуатації.

Related video

26 лютого на білоруському аеродромі в селищі Мачулищі під Мінськом партизани знищили російський літак вартістю $330 млн. Нині він не підлягає експлуатації. Про це розповів нардепу Олексію Гончаренку керівник ByPOL та представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.

"Він здійснював розвідку по території України та наведення ракетних ударів по території України. На території Білорусі перебував у єдиному екземплярі. Всього таких літаків близько 4-9 за різними оцінками. Вартість літака оцінюється у $330 млн", — розповів Азаров.

Він заявив, що літак знищили вранці 26 лютого учасники білоруського партизанського руху. За його словами, літак більше не злетить та не допоможе російським армійцям.

"Вчора вранці білоруські партизани, учасники плану "Перамога", здійснили акцію на аеродромі Мачулищі під Мінськом. В результаті цієї акції було пошкоджено військовий літак А-50, що належить РФ. Даний літак не підлягає експлуатації", — запевнив Азаров.

Що відомо

Зранку 26 лютого білоруський телеграм-канал "МотолькоПомоги" повідомив про вибухи на військовому аеродромі в селищі Мачулищі. "ДАІ зупиняла машини та перевіряла багажники та документи водіїв", — йшлося у публікації.

Пізніше білоруський проєкт ByPOL повідомив про підрив російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Автори публікації зазначили, що внаслідок двох вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

Пізніше Олександр Азаров розкрив деталі партизанської атаки. За його словами, удари були здійснені дронами та усі учасники операції вже знаходяться у безпеці — за кордоном.

27 лютого росЗМІ опублікували коментар прессекретаря голови Кремля Дмитра Пєскова щодо знищення літака РФ. Посадовець відповів, що росіянам нема чого сказати про атаку. "Це все-таки інформація, яка була опублікована, в ній йшлося про Білорусь, і Білорусь спростувала", — заявив Пєсков.