Стоимость уничтоженного партизанами самолета РФ А-50 в Беларуси — $330 млн, — руководитель ByPOL

По словам Александра Азарова, всего на вооружении в России по разным оценкам от 4 до 9 таких самолетов. Он утверждает, что ликвидированный под Минском летательный аппарат не подлежит эксплуатации.

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26 февраля на белорусском аэродроме в поселке Мачулищи под Минском партизаны уничтожили российский самолет стоимостью $330 млн. В настоящее время он не подлежит эксплуатации. Об этом рассказал нардепу Алексею Гончаренко руководитель ByPOL и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров.

"Он осуществлял разведку по территории Украины и наведение ракетных ударов по территории Украины. На территории Беларуси находился в единственном экземпляре. Всего таких самолетов около 4-9 по разным оценкам РФ. Стоимость самолета оценивается в $330 млн", — рассказал Азаров.

Он заявил, что самолет был уничтожен утром 26 февраля участниками белорусского партизанского движения. По его словам, самолет больше не взлетит и не поможет российским армейцам.

"Вчера утром белорусские партизаны, участники плана "Победа", провели акцию на аэродроме Мачулищи под Минском. В результате этой акции был поврежден военный самолет А-50, принадлежащий РФ. Данный самолет не подлежит эксплуатации", — заверил Азаров.

Что известно

Утром 26 февраля белорусский телеграмм-канал "МотолькоПомоги" сообщил о взрывах на военном аэродроме в поселке Мачулищи. "ГАИ останавливала машины и проверяла багажники и документы водителей", — говорилось в публикации.

Позже белорусский проект ByPOL сообщил о подрыве российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Авторы публикации отметили, что в результате двух взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

Позже Александр Азаров раскрыл детали партизанской атаки. По его словам, удары были совершены дронами и все участники операции уже находятся в безопасности — за границей.

27 февраля росСМИ опубликовали комментарий пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова об уничтожении самолета РФ. Чиновник ответил, что россиянам нечего сказать об атаке. "Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней речь шла о Беларуси, и Беларусь опровергла", — заявил Песков.