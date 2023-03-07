Удар по самолету ДРЛО А-50: у Зеленского предложили Лукашенко "определиться с понятиями"

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, подрыв самолета-разведчика ВС РФ — это антитеррористический акт. Агрессоры не раз запускали ракеты по украинским городам из Беларуси.

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Удар по российскому самолету дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50, который стоял на белорусском аэродроме "Мачулищи", был антитеррористическим актом. Об этом написал в Twitter 7 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник ответил на высказывание белорусского лидера Александр Лукашенко 7 марта о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые якобы причастны к попытке диверсии.

По мнению Михаила Подоляка, сначала нужно определиться с формулировками.

"Теракт – это когда из территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ", — отметил Подоляк.

Удар по самолету-корректировщику А-50, как указал советник, это антитеррористический акт, совершенный, местными партизанами.

Стоит отметить, что 7 марта Лукашенко весьма эмоционально возмущался результатами операции против российского самолета. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского "гн***й" и добавил, что "вызов брошен".

Удар по самолету ДРЛО А-50 — как это было

В белорусских Telegram-каналах 26 февраля появилась информация о взрывах на военном аэродроме в поселке Мачулищи. Изначально речь шла о повреждении российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Журналист CNN Джанлука Меццофиоре показал спутниковый снимок аэродрома, сделанный 28 февраля компанией Maxar Technologies. Корреспондент не увидел серьезных повреждений самолета ДРЛО A-50.

Руководитель организации ByPOL и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров 27 февраля говорил, что "партизаны уничтожили в Мачулищах самолет ВС РФ стоимостью 330 млн долларов".

Минское районное управление внутренних дел в конце февраля объявляло в розыск подозреваемого в подрыве самолета ДРЛО А-50. Ориентировку выдали на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца.

Исполнители операции 3 марта рассказали, как по аэродрому в Мачулищах отработали две "птички". Один дрон сел на фюзеляж самолета, взорвался и повредил радиолокационное оборудование. Второй снимал процесс, приземлился на антенну и взорвался.

Белорусский лидер 7 марта отмечал, что сотрудники СБУ в 2014 году "завербовали" россиянина с паспортами Украины и РФ, который хорошо разбирается в современных технологиях.

По сведениям белорусских СМИ от 4 марта, самолет ДРЛО А-50 отправили на ремонт в 325-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.