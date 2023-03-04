Уже не в Беларуси: СМИ вычислили местонахождение подорванного в Мачулищах самолета А-50

Белорусские журналисты опровергли утверждения пропаганды о том, что российский самолет ДРЛО А-50 "цел, невредим и несет службу в обычном режиме".

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Российский самолет ДРЛО А-50, который пострадал во время взрыва на аэродроме в Мачулищах 26 февраля, отправлен на ремонт в 325-й Авиационный ремонтный завод, входящий в "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева". Об этом пишет белорусское СМИ "Зеркало".

Журналистка издания связалась с приемной ТАНТК им. Г. М. Бериева под видом работницы аэродрома "Мачулищи", где подтвердили, что к ним поступил самолет А-50 с бортовым номером 43, прибывший из Беларуси.

В авиастроительном предприятии предоставили несколько номеров телефонов, однако ни по одному из них журналисты не смогли дозвониться. Больше информации в приемной не предоставили.

Таким образом, СМИ опровергли слова пропагандистов о том, что пребывавший в Мачулищах российский самолет ДРЛО А-50 якобы "цел, невредим и несет службу в обычном режиме". В пресс-службе Александра Лукашенко также утверждали, что А-50 сопровождал "борт № 1" при посадке.

Что произошло в Мачулищах

Утром 26 февраля белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги" сообщил, что на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздались взрывы. Отмечалось, что указанный аэродром используется ВС РФ для нанесения ударов по территории Украины.

Белорусский проект BYPOL со ссылкой на данные участников плана "Перамога" заявил, что в Мачулищах был подорван российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По данным организации, в результате двух взрывов были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

Позже Глава BYPOL Александр Азаров уточнил, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны. По его словам, атака была совершена при помощи дронов, а сами партизаны уже находятся в безопасном месте за пределами Беларуси.

В Минобороны Беларуси отрицают информацию о повреждении самолета. В качестве доказательства "невредимости" борта в ведомстве опубликовали видео, на котором самолет А-50 движется в полумраке по взлетной полосе.

[ + – ] Самолет ДРЛО А-50

При этом в издании "Зеркало" выяснили, что Минское РУВД разыскивает подозреваемого в подрыве российского самолета, распространив среди сотрудников автопарков, медиков и водители государственных маршруток ориентировку на 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца.